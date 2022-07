La varsta de 40 de ani, Sonia Argint are o silueta de invidiat, dar știe cum sa se mențina mereu in forma, avand mare grija de aspectul ei fizic. Deși a recunoscut ca in perioada adolescențeis-a luptat cu kilogramele in plus, iata ca acum arata excepțional. Pe rețelele persoanale de socializare, prezentatoarea TV posteaza mereu fotografii din sala de fitness, dar și idei geniale de rețete sanatoase. In prezent, vedeta a vorbit despre regimul sau alimentar.