Dieta de 13 zile de schimbare a metabolismului: Slăbeşti în jur de 10 kilograme Dupa cum sugereaza si denumirea regimului, acesta trebuie urmat pe o perioada de 13 zile, timp in care trebuie sa acorzi o deosebita atentie alimentatiei tale. Efectul principal il reprezinta stimularea metabolismului, astfel incat organismul sa arda cat mai eficient caloriile consumate. Specialistii spun ca efectele pot sa dureze pana la doi ani. Ce inseamna acest lucru? Organismul tau va invata sa lucreze eficient pentru a arde grasimea constant, prevenind astfel depunerea kilogramelor nedorite. Specialistii spun ca se pot elimina in jur de 10 kilograme pe parcursul celor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

