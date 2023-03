Dieta cu avocado. Poți slăbi 5 kg în 2 săptămâni Dieta cu avocado. Dincolo de faptul ca este un aliment super sanatos, bogat in grasimi bune, avocado te și poate ajuta sa slabești 5 kg in 2 saptamani. Avocado, supranumit si fructul minune provine din Mexic și Guatemala, este recomandat datorita beneficiilor oferite sanatații noastre. Este un aliment foarte sațios si reduce semnificativ senzația de foame aparuta pe parcursul zilei. 100 de grame de avocado cotin 160 de calorii. Este un numar destul de mic pentru cat de multa energie ofera organismului nostru. Idei de preparate in dieta cu avocado Mic dejun – La micul dejun se poate servi o jumatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pare greu de crezut, dar, ca sa slabesti, nu trebuie sa renunti la toate bunatatile. Singura conditie este ca una dintre cele trei mese zilnice sa fie o mancare din verdeturi de primavara.Cum procedeaziTimp de o saptamana, combina mesele obisnuite cu una sau doua din mancarurile cu verdeturi de primavara.…

- Salata verde se afla des pe listele de cumparaturi ale romanilor. Poate fi folosita intr-o varietate de feluri de mancare. Instinctiv, consumatorii cumpara de la magazin sau piața o cantitate mai mare de produs decat necesarul pentru o zi. Afla in randurile de mai jos cum sa pastrezi salata proaspata…

- Asadar, in cadrul dietei pe culori, rosul, verdele si portocaliul sunt culori de baza, motiv pentru care este indicat sa cauti legume de sezon, ce au un aport bogat de vitamine si minerale. Poti, de asemenea, sa adaugi si un pic de alb, adica carne de pui sau peste, intrucat este o sursa de proteine.Dieta…

- America Express – Drumul Aurului vine la Antena 1 cu o premiera maraton! Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30, telespectatorii vor urmari inceputul celei mai periculoase aventuri la capatul lumii. Peste 7.000 de kilometri parcurși intr-o…

- Exista o dieta potrivita pentru aceasta perioada: dieta cu oua fierte. Vei putea scapa de 10 kg in doar 14 zile. Pe parcursul acestei diete, este recomandat sa bei minimum opt pahare pe zi cu apa, astfel iți vei menține organismul foarte bine hidratat. In plus, o sa scapi și de toxinele din organism.…

- Ați pregatit ținutele, unghiile sunt roșii, coafura impecabila. Mai vine intrebarea Ce se mananca in noaptea de Revelion? Iata cateva idei de meniu pentru masa de Anul Nou, care sigur vor fi pe placul tuturor invitaților. Masa de Revelion este compusa, de regula, din mancaruri tradiționale romanești,…

- Pentru aceasta salata, veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente:200 grame carne de vita100 grame nuci4 oua fierte taricateva masline mai mari, negrecateva linguri de maioneza de casa150 grame cascavalPune cate un strat din: carne, nuci, 3/4 cașcaval ras, oua. Peste fiecare strat pune maioneza. Decoreaza…

- Microsoft a anuntat miercuri ca intentioneaza sa faciliteze accesul la internet prin satelit pentru 10 milioane de persoane din intreaga lume, jumatate dintre acestea in Africa, ca parte a eforturilor de a reduce decalajul digital persistent intre tarile sarace si cele bogate, relateaza AFP, informeaza…