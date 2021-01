Dieta Andreei Marin după sărbători. „Corpul a reacționat tare frumos” Dupa sarbatorile de iarna in perioada carora marturisea: „Nici gand sa ținem diete de sarbatori cu atatea bunatați moldovenești acasa!”, Andreea Marin (46 de ani) a scos o serie de ingrediente din alimentația ei. In mediul online, prezentatoarea emisiunii Nu Exista Nu Se Poate a dezvaluit ca și-a reluat activitatea fizica, dar și care sunt ingredientele la care a renunțat la recomandarea medicului nutriționist. Dieta Andreei Marin dupa sarbatori. „Corpul a reacționat tare frumos” „Eu fac un experiment acum indicat de medicul meu. Nu mananc deloc, absolut deloc, fainoase (paine, paste, etc.), nici… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

