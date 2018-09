Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ilieșiu, membru PSD, fost senator, membru al Comisiei pentru Cultura și Media din Senatul Romaniei (2012-2016), ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, demisia.„Excelența, Excelați in tot ce-i mai rau pentru un om politic: DICTATURA, FALSA DEMOCRAȚIE, TOTALITARISM, CORUPȚIE,…

- Se pregateste oare Romania? O stire din Republica Moldova care tocmai a ajuns la mine m-a uimit pana la stupoare: Igor Dodon, presedintele socialist, pro-rus, a declarat, nici mai mult, nici mai putin, ca in cazul in care vor pierde alegerile parlamentare din februarie 2019, va scoate oamenii in strada…

- Salile de operatie de la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau vor arata ca in Occident. Este vorba despre un amplu proiect de modernizare a blocului operator, care va demara in curand. Investitia, in valoare totala de aproximativ 3,5 milione de euro, va fi suportata de Consiliul Judetean Buzau.

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa, negate…

- „Doresc sa comentez pe scurt aceste eveniment de-a dreptul revoltator. Este pur și simplu inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare și cum se acționeaza in ziua de azi in Parlament. Ceea ce se intampla in aceste zile se numește dictatura majoritații și este profund daunatoare democrației.…

- „Este un act de autoritarism luat la comanda lui Plahotniuc personal. Va invit sa ieșim sute de mii în strada”. Aceasta a comunicat Andrei Nastase, dupa decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care au declarat alegerile locale municipale – nule, scrie curentul.md. …

- In martie 2019, Wendy Kids va inaugura o gradinita, urmand ca, in luna septembrie a anului viitor sa functioneze si o scoala primara. „Venim pe piata cu un concept nou, prin care parintii, copiii si profesorii isi vor desfasura activitatea dupa curriculum britanic. Unitatea noastra…

- Suntem cu totii locatari ai unui bloc care arde. De dinafara, se pot vedea flacarile rosiatice si primele rotocoale de fum inecacios adulmecand. Nimeni nu tipa, nimeni nu striga dupa ajutor, perdelele inca par ca protejeaza de ochi straini linistea de seara a unei familii. Dar blocul arde mocnit, iar…