- O mare provocare, pentru ca abia așteapta sa dea viața personajelor alese de ruleta! Damian Draghici și buzoianca Cristina Stroe se completeaza perfect acasa și au convingerea ca așa va fi și pe scena. „Suntem artiști, ne place sa ne jucam! Si, mai mult de atat, ne place sa schimbam jocul de fiecare…

- Exact pe 18 martie, insa in anul 1914, Dumitru Dan intra pe teritoriul Regatului Belgiei si primea atestarea de trecere, care urma sa se dovedeasca un moment important in fabuloasa sa calatorie in jurul lumii. Anul acesta, pe 18 martie, lungul drum al lui Dumitru Dan in ocolul pamantului s-a lasat…

- Numele lui Liviu Dragnea apare din nou intr-un scandal de alcov, la destul de mult timp de cand s-a desparțit de ultima lui iubita oficiala, Irina Tanase. Buzoianca Oana Leonte, profesoara de franceza, fost model și voleibalista, purtator de cuvant și președinte al organizației de tineret a Alianței…

- Seniorii aflați in Centrul de ingrijire al persoanelor varstnice „Alexandru Marghiloman” din Buzau au fost vizitați de doamnele Organizației municipale de Femei a Partidului Social Democrat, care le-au oferit marțișoare, avand in vedere ca intalnirea a avut loc in prag de primavara, respectiv pe 28…

- Inspectorii sanitar-veterinari (ANSVSA), cei de la protecția consumatorilor (ANPC) și cei de la ANAF au demarat o acțiune mixta de verificare și informare a comercianților pentru a vedea daca aceștia respecta Legea laptelui, care instituie obligativitatea separarii la comercializare a produselor care…

- Cea mai recenta intalnire a scriitorului și regizorului buzoian Nicolae Cabel cu publicul buzoian, care a fost pusa la cale de Biblioteca Județeana, a fost presarata de momente emoționante datorita amintirilor acestuia despre locul natal, despre primele sale publicații – care nu au fost volume de poezie,…

- Anul 2023 incepe cu o reținere atunci cand vine vorba despre achiziționarea unei locuințe, dar consultanții imobiliari sunt de parere ca al doilea semestru va aduce o stabilizare pe piața din Romania. Intr-o scurta analiza Imobiliare.ro privind prognozele pentru anul 2023, majoritatea respondenților…