Diaspora românească va vota pentru 2 zile la algerile parlamentare Romanii din diaspora au la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile parlamentare. Astfel, votul se va desfașura pe 2 zile, pe 5 și 6 decembrie, sambata și duminica. In plus de asta, anul acesta Guvernul pune la dispoziție mai multe secții de vot astfel incat aglomerația sa fie evitata. Vor fi 748 de secții, cu 331 mai multe fața de acum patru ani. „Ministerul Afacerilor Externe a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta, la 16 noiembrie, propuneri pentru organizarea a 748 de sectii de votare in strainatate. Astazi, AEP a emis hotararea de aprobare a acestei propuneri. Este foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

