Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul Conor McGregor si logodnica sa, Dee Devlin, au anuntat in social media ca li s-a nascut al patrulea copil.In varsta de 35 de ani, fostul campion UFC a anuntat: "Inca un baiat voinic si sanatos a venit pe lume", a transmis miercuri, pe Instagram, cateva imagini din spital. “Dee, esti eroina…

- Camelia Potec, in varsta de 41 de ani, a devenit mama unei fetite in urma cu trei saptamani, iar acum cateva zile cele doua au fost externate din spital. Deși a nascut recent, sportiva și-a reluat activitatea, avand nevoie de cateva ore zilnic, pentru a- și rezolva problemele.Camelia Potec a declarat…

- In umbra marii lansari facute de Rockstar in prima parte a zilei, astazi vorbeam cu un prieten pe Instagram și primesc o intrebare destul de ciudata: “Ce parere ai despre The Day Before?” Stau, ma scarpin in cap… era anulat sau disparuse de pe net, ceva de genul, nu? Dar iata ca aparent exista și conform…

- Ți-ai pus vreodata intrebarea cat de important este sa vorbim și sa scriem corect? Ei bine, cateodata este important sa ne amintim ca limba romana este una cu o istorie indelungata, o limba frumoasa, complexa și cu o gramatica sofisticata. Insa, daca vom acorda o atenție sporita detaliilor și daca vom…

- Cintareața pop rusa Alla Pugaciova a avut o apariție in rețea pentru prima data in ultimele patru luni. Interpreta a publicat o serie de fotografii pe contul ei de Instagram. Artista a postat online fotografii cu cei mai mici dintre copiii ei, Harry și Lisa, precum și fotografii comune cu soțul ei,…

- Un barbat din judetul Prahova a sesizat Politia ca si-a gasit concubina decedata in locuinta, la revenirea de la serviciu. Politistii au deschis o ancheta, potrivit news.ro.”La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Politiei orasului Plopeni au fost sesizati de catre…

- Garda de Coasta, Constanta, Aleea Zmeurei nr.3, cod 900433, judetul Constanta, telefon: 0241.641.038, int.026071, fax: 0241.698.668, cedeaza cu titlu gratuit urmatorii caini de serviciu:CLEO s a nascut la data de 21.10.2019 si este un ciobanesc german.EMY s a nascut la data de 12.08.2021 si este un…

- Inter - AC Milan 5-1 a fost primul meci la care Diletta Leotta, 32 de ani, a participat din postura de reportera DAZN dupa ce a nascut. Diletta Leotta și Loris Karius, portarul lui Newcastle, au devenit parinți pe 16 august. Fix o luna mai tarziu, Leotta și-a reluat activitatea la postul TV DAZN. „Sunt…