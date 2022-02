Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile vor avea loc la 22 aprilie, pe Arena Nationala Comitetul Executiv al FRF, intrunit ieri a stabilit pentru data de 22 aprilie organizarea Adunarii Generale de alegeri, care va avea loc pe Arena Nationala. Singurul candidat pentru functia de presedinte este actualul conducator al forului, Razvan…

- Fostul președinte Donald Trump l-ar invinge cu ușurința pe Joe Biden cu șase puncte daca ar fi organizate alegeri astazi, potrivit sondajului realizat de Redfield & Wilton Strategies, informeaza The New York Times. Intr-un chestionar de 1.500 de adulți americani efectuat pe 18 decembrie,…

- Alegerile prezidențiale din Italia au ajuns miercuri la al treilea tur de scrutin, dar s-a incheiat insa fara niciun caștigator. Parlamentarii italieni nu au reusit sa desemneze un nou presedinte al republicii nici dupa a treia runda de vot, relateaza Reuters.

- Silvio Berlusconi, în vârsta de 85 de ani, s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale ale Republicii. Acest demers a fost anunțat în cadrul unei întâlniri a liderilor de centru-dreapta care a avut loc online. În numele lui Berlusconi, care nu a fost prezent,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva isi mareste avansul fata de rivalul sau, actualul presedinte Jair Bolsonaro, si ar putea castiga inca din primul tur alegerile prezidentiale din luna octombrie, indica un nou sondaj de opinie, informeaza vineri Reuters. Daca scrutinul ar…

- Trump il susține pe premierul Viktor Orban in alegerile din Ungaria, care sunt planificate in aprilie 2022. Dupa cum se știe, naționalistul Viktor Orban este un lider controversat in Europa, intrucat are idei contrare celor ale UE. Dar Donald Trump, pe cand era președinte al SUA, a avut o relație buna…

- Victor Ponta i-a prevazut un succes rasunator lui George Simion pentru alegerile prezidentiale din 2024, in cazul in care co-liderul AUR va candida. Fostul presedinte PSD a declarat ca-l vede in turul al doilea al alegerilor: „PSD are 2-3 candidati, la PNL Ciuca, ca doar nu vine Citu, si sigur George…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva continua sa-si mareasca avantajul fata de Jair Bolsonaro si a primit suficiente intentii de vot pentru a fi ales din primul tur al alegerilor din 2022, potrivit unui sondaj publicat joi, noteaza AFP. Potrivit acestui sondaj de opinie realizat…