Președinta S.O.S. Romania, Diana Șoșoaca, a numit in postura de prim-vicepreședinte al formațiunii pe Silvestru Șoșoaca, soțul sau. Anunțul a fost facut public prin intermediul unui comunicat de presa emis de partid, in cadrul caruia s-a menționat, de asemenea, ca partidul intenționeaza sa organizeze o școala de vara la Ranca. La aceasta manifestare este așteptata participarea fostului ministru al Finanțelor și anteriorului prim-vicepreședinte al PSD, Eugen Orlando Teodorovici. In ultimele saptamani, acesta a devenit o prezența constanta la postul de televiziune Romania TV, alaturi de Diana Șoșoaca.…