Stiri pe aceeasi tema

- Partidul S.O.S. Romania a transmis prin intemediul unui comunicat de presa ca liderul partidului, Diana Șoșoaca, nu are nicio legatura cu protestul fermierilor și transportatorilor desfașurat la Piața Constituției.„Nu exista nici un fel de „infiltrați” ai Partidului S.O.S. ROMANIA printre protestatari,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comentat fiascoul manifestației din București, Piața Constituției, unde s-a prezentat un singur tractor. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat duminica ca nu se pune problema extinderii protestului „transportatorilor și fermierilor”, organizat de un avocat considerat…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și Rareș Hopinca, prefectul Capitalei, au vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss despre protestul care va avea loc in Piața Constituției din București. Prefectul spune ca Nicușor Dan a aprobat cererea pentru un protest politic…

- In ultimii ani, din ce in ce mai mulți romani au apelat la serviciile de ride-sharing sau taxi. Cum cererea a crescut, au aparut și mai mulți șoferi de Bolt sau Uber. Ce sume de bani caștiga aceștia lunar? Cat caștiga un șofer de Uber, Bolt sau taxi in 2024? Veniturile șoferilor de taxi, Uber sau Bolt…

- In cursul anului trecut, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat 55 de cursuri de formare profesionala, la care au participat 953 de persoane din județ. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna se menționeaza ca un numar de 11 cursuri, cu…

- In speranța ca iși vor asigura un trai mai bun, mulți dintre romani au ales sa plece la munca in strainatate. Statisticile arata ca țari precum Spania, Italia, Germania, Austria, Olanda și Marea Britanie se afla pe lista celor care vor sa lucreze in strai

- Iubitul Biancai, cerșetoarea de 25 de ani cu 5 copii, care apeleaza la mila bistrițenilor deși incaseaza lunar 4.600 de lei de la stat, s-a angajat. Acesta ar fi fost responsabilizat chiar de mediatizarea cazului de catre Poliția Locala. La inceputul acestei luni, Bistrițeanul.ro prezenta cazul Biancai,…

- In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din data de 1 noiembrie, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe d-na senator Diana Iovanovici Șoșoaca, jurnalistul Luis Lazarus și economistul Sorin Nas. Dezbaterea pe teme relevante a fost una spectaculoasa, iar intrebarea esențiala a emisiunii a fost: Unde sunt…