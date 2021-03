Stiri pe aceeasi tema

- Diana șoșoaca lanseaza un atac dur la adresa Guvernului și totodata a transmis și o serie de amenințari cu privire la o serie de dosare penale. Senatoarea a anunțat ca va depune mai multe dosare penale și acțiuni in instanța pentru a ridica poporul sa lupte pentru drepturile lui. ”Va voi face dosare…

- Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, revine in forța și amenința Guvernul cu o avalanșa de dosare penale și acțiuni in instanța pentru a ridica poporul sa lupte pentru drepturile lui. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19 ”Va voi face…

- In acest weekend, polițiștii maramureșeni au intreprins acțiuni pe linie rutiera in care au depistat mai multe infracțiuni rutiere. In fapt opt barbați cu varste cuprinse intre 19 și 44 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce ar fi condus fara sa dețina permis de conducere sau fiind sub influența…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti: soferi bauti si fara carnet.La data de 21 ianuarie, in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Rasaritului din localitatea Ciocarlia, in timp…

- Peste 170 de simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au participat saptamana trecuta la asaltul asupra Capitoliului la Washington au dosare penale, numarul lor urmand sa ajunga probabil la cateva sute, a declarat marti un procuror, care a vorbit despre o investigatie de o amploare fara precedent…

- In ajunul Revelionului 2020/2021 polițiștii Serviciului, Arme, Explozivi Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava au organizat acțiuni in zona Centrelor Comerciale, in parcari și in alte zone unde au fost obținute date cu privire la comercializarea de articole pirotehnice. Au fost confiscate aproape…

- Clujeanul care iși terorizeaza vecinii din cartierul Plopilor a scapat cu o noua amenda, dupa ce s-a cerut luarea unor masuri clare și ferme. Oamenii au trimis o scrisoare Primariei Cluj-Napoca in luna noiembrie, iar raspunsul este cp ”Din pacate nu s-a facut nimic, insa problema este, și ma-ntreb…

- Polițiștii din Alba intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Au fost confiscate peste 33 de metri cubi de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, in ultimele 48 de ore, pentru…