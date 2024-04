Situatii de risc pe drumurile din Constanta! S-a lasat cu dosare penale Politistii din diverse zone ale judetului Constanta au desfasurat actiuni de monitorizare si interventie in data de 2 aprilie a.c., inregistrand mai multe infractiuni rutiere.De la accidente si conducere sub influenta substantelor psihoactive pana la conducere fara permis si sub influenta alcoolului, aceste evenimente au fost constatate si documentate in vederea cercetarii penale.Aceste actiuni vizeaza mentinerea sigurantei rutiere si aplicarea legii in trafic, contribuind la prevenirea accident ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

