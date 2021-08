Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 82 de ani a decedat in urma unui accident rutier. Tragedia s-a produs pe strada Muncești din capitala, in dupa-amiaza zilei de luni. Potrivit anchetatorilor, acesta traversa strada neregulamentar, moment in care a fost lovit de un autocar.

- Viktor Orban, premierul Ungariei, atenționeaza cu privire la importanța tezaurului național. In opinia liderului maghiar, statul pe care-l conduce are cu atat mai multa nevoie de rezerve, de acoperire și de siguranța, in contextul crizei economice determinate in contextul COVID. Liderul de la Budapesta…

- Senatorul USR, Sergiu Vlad, suține ca a fost agresat de Diana Șoșoaca intr-un mod ieșit din comun. Acesta a declarat la Digi FM, ca nu este primul incident de acest fel la Senat. Intre cei doi a existat marți un schimb de replici in timp ce se aflau in anticamera salii de plen. Chestor al Senatului,…

- O explozie a avut loc, joi, pe strada Brașov din București. O mașina in care se aflau doi tineri de 26 și 27 de ani a explodat din cauza unei butelii. Mașina se afla in staționare. Unul dintre cei doi este in stare de inconștiența, in stop cardio respirator. Explozia nu a fost urmata de incendiu. La…

- Autoritațile italiene au intrat in alerta, miercuri seara, dupa ce au fost anunțați ca o bomba a fost descoperita in mașina unui politician. Incidentul a avut loc la Roma. Incidentul amintește cu atentatul de la Arad, in care un afacerist roman a murit . Potrivit primarului Virginia Raggi, bomba a fost…

- Un barbat a suferit arsuri grave, dupa ce a intrat intr-o mașina abandonata și i-a dat foc, pe o strada din Deva. Viata acestuia a fost salvata de jandarmi. Pompierii din Deva anunța ca au gasit pe...

- „Nu vad rostul discutiilor privitoare la imbatranire. Trebuie sa admitem faptul ca timpul nostru este limitat pe Pamant”, spune Yazemeenah Rossi, un model in varsta de 63 de ani, pentru Bussines Insider. Yazemeenah Rossi si-a inceput cariera la varsta de 30 de ani, o varsta la care multe modele isi…

- O femeie din capitala și-a injunghiat propria fiica in varsta de 11 ani. Tatal copilei a gasit-o plina de sange și a dus-o de urgența la spital. Mama a incercat, de asemenea, sa iși ia viața dupa ce a comis fapta. Evenimentul tragic s-a petrecut in aceasta dimineața, in Popești Leordeni, cand mama a…