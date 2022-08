Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca a fost executata silit dupa ce a refuzat sa iși plateasca datoriile la ANAF, rezultate din neplata taxelor și impozitelor. Șeful ANAF declara, in acest sens, ca aceste taxe nu au culoare politica și trebuie sa respecte legea.

- Șeful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar putea fi asasinat ori „nu se simte bine”, informeaza DPA.