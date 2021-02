Diana Șoșoacă e nemulțumită de ancheta poliției: Când cânţi, nu poţi purta mască! Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca , a facut primele declaratii, in exclusivitate la ROMANIA TV, dupa ce a chefuit intr-un restaurant din Iasi, la o petrecere organizata in cinstea sotului sau. Senatoarea a postat si un filmulet LIVE pe Facebook, in care atat ea, cat si cei prezenti, nu purtau masca de protectie. De altfel IPJ Iași a deschis o ancheta in acest caz. ”In primul rand, au fost zece minute transmise live, pe Facebook, tocmai pentru a da semnal Romaniei, sa-si revina la viata. Am avut numeroase infectari de-a lungul secolelor, nu s-a oprit viata pentru un virus, care, la acest moment, are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

