Diana Șoșoacă e dorită de TOATE partidele politice: Toate mă vor, dar mi-e bine independentă Diana Șoșoaca, parlamentar independent și fost AUR, susține ca toate partidele parlamentare o vor, dar deocamdata ramane independenta. Ea le cere reprezentanților PSD sa renunțe la baronii locali și sa iși asume dezastrul din anul pandemiei. „Eu trebuie sa ma inscriu in toate partidele, ca toate ma vor. E pe principiul daca ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdata mi-e bine independenta și cred ca am reușit sa schimb multe lucruri singura. PSD trebuie sa treaca prin schimbari majore, sa renunțe la baronii locali, sa iși faca curat in partid cu cei condamnați penal, cei care și-au batut joc de țara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

