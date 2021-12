Diana Șoșoacă, cu botniță la tribuna Parlamentului Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea și-a pus o botnița in semn de protest, acuzand ca drepturile și libertațile „au fost anulate” in ultimii doi ani. „​I-am cerut lui Moș Nicolae sa-mi dea un cadou pentru aniversarea Constituției. Este […] The post Diana Șoșoaca, cu botnița la tribuna Parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

