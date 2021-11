Diana Iovanovici-Sosoaca: Daca veti impune vaccinarea obligatorie, scot multi romani in strada“

Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana este prima institutie din Germania care vrea sa impuna vaccinarea anti-Covid obligatorie. Ministerul german al Apararii a facut acest anunț in contextul unor dezbateri intense legate de vaccinarea obligatorie a populației. Conform AFP, un Comitet de Arbitraj din cadrul ministerului, din…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada in Europa in semn de protest fata de certificatul COVID si de eventuala vaccinare obligatorie. Protestatarii au strigat lozinci impotriva vaccinarii copiilor si impotriva limitarii libertatilor prin certificatul COVID.

- Germania intentioneaza ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru personalul din spitale si caminele de batrani, in incercarea de a opri o revenire a epidemiei in tara, au anuntat joi guvernul si autoritatile din landuri, dupa o reuniune de urgenta, relateaza AFP. ''Trebuie…

- Senatorul PNL Alexandru Nazare dezaproba o campanie de vaccinare obligatorie. El a explicat de ce nu a votat pentru aprobarea proiectului privind introducerea certificatului de vaccinare in instituțiile din Romania. Campania de vaccinare trebuie dusa cu argumente, nu cu forța, a spus liberalul. PNL…

- Al doilea cel mai important district școlar din Statele Unite, Los Angeles, a decis joi sa impuna tuturor elevilor cu varsta de 12 ani si peste sa se vaccineze impotriva COVID-19 daca doresc sa frecventeze o institutie publica, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat miercuri ca, incepand cu 1 decembrie, vaccinarea anti-COVID-19 și testarea antigen/PCR periodica in cazurile speciale vor fi obligatorii pentru toti membrii echipajului si insotitorii sai de zbor, potrivit Agerpres . Potrivit unui comunicat al companiei,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci cand vor avea voturile necesare in Parlament. In acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Cițu, despre care a spus ca este un „condamnat penal” și un „țepar”.…