- Larisa Iordache a ajuns din nou pe masa de operație. De data aceasta a fost vorba despre o intervenție urgenta, din cauza unei infecții la rinichi. Fosta gimnasta a dat declarații deșpre starea ei de sanatate la Antena Stars.

- In urma cu doua luni, nimeni nu vorbea despre Julia Fox, iar paparazzii nu erau prea interesați de prezența ei. Acum, de cand are trecut in CV iubita lui Kanye West , interesul pentru ea este uriaș.

- Ana Maria Mocanu a plecat pentru o zi in Marea Britanie, dar a ajuns sa stea trei, din cauza unui incident pe care il descrie drept coșmarul vieții ei. Fosta asistenta TV a fost lasata in aeroport, in timp ce bagajul ei a fost trimis in țara cu zborul in care trebuia sa se afle și ea.

- La aproape opt ani de la retragerea din activitate, Sandra Izbașa inca pastreaza vii in memorie amintiri fabuloase, de-a lungul unei cariere incununate cu patru medalii olimpice obținute la cele doua ediții ale Jocurilor Olimpice din 2008, de la Beijing și 2012, de la Londra, dar și cu cinci titluri…