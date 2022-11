Specialiștii calificați din Republica Moldova, reprezentanți ai FMF acreditați de UEFA, se bucura de incredere deplina din partea forului european, fiind delegați la meciurile din cadrul competițiilor desfașurate sub egida UEFA. Astfel, Diana Bulgaru va activa in calitate de Delegat UEFA la partida FC Zurich Frauen (Elveția) – Olympique Lyonnais (Franța) din cadrul grupei C a Ligii Campionilor