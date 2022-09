Diamantele din Rusia strălucesc la Anvers. „Ipocrizia morală” a UE și rolul controversat al Belgiei Diamantele rusești sunt din nou in atenția Europei, la fel ca și rolul controversat al al Belgiei in aceasta industrie. In ciuda celor șase runde de sancțiuni radicale ale UE impotriva Moscovei, diamantele rusești au ramas o absența, pe drept cuvant stralucitoare, de pe lista de embargouri. Omiterea lor se datoreaza in parte rolului proeminent […] The post Diamantele din Rusia stralucesc la Anvers. „Ipocrizia morala” a UE și rolul controversat al Belgiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca este recunoscator Ursulei von der Leyen si liderilor europeni pentru restrictiile privind vizele pentru cetatenii rusi, subliniind faptul ca "teritoriul european nu poate fi folosit pentru turism sau cumpararturi de cei care in Rusia sustin…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, condamna apelurile unor tari membre de a interzice intrarea in UE pentru cetatenii rusi, declarand ca propunerile sunt „iraționale”, iar Rusia va riposta daca sunt puse in aplicare, transmite Reuters . ”Pas cu pas, din pacate, atat Bruxelles-ul,…

- Atac cu rachete rusești, in gara din Chaplyne, in regiunea Dnipropetrovsk, din Ucraina. Si-au pierdut viața 22 de persoane, intre care un copil de 11 ani. Atacul a avut loc in ziua in care s-au implinit șase luni de la inceputul invaziei Moscovei. Potrivit oficialilor din Ucraina, cinci dintre cele…

- Germania este una dintre țarile europene cele mai dependente energetic de Rusia inainte de razboiul din Ucraina. Sacțiunile Occidentului asupra Moscovei au redus drastic fluxul de gaze și petrol, care afecteaza evident producția. Economia Germaniei se afla aproape de recesiune, potrivit Ministerului…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, planul menit sa asigure ca cele 27 de state membre pot gestiona o eventuala intrerupere totala a furnizarii gazelor rusesti. Potrivit planului, consumul de gaze va fi redus in intreg blocul cu 15- de la 1 august 2022, pana la 31 martie 2023 din cauza ingrijorarilor…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- In Uniunea Europeana, 12 state au ramas total sau parțial fara gaz din Rusia, iar comportamentul Moscovei din ultimele saptamani a exacerbat semnificativ riscurile, a declarat Kadri Simson, comisarul pentru energie al Comisiei Europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…