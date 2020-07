Dialogul Serbia-Kosovo este 'din nou pe drumul cel bun' spune oficialul UE pentru Balcanii Occidentali

Stiri pe aceeasi tema

- Serbia si Kosovo vor relua dialogul in aceasta saptamana, printr-un summit virtual care va avea loc vineri, urmat de o intalnire intre presedintele sarb Aleksandar Vucic si prim-ministrul kosovar Avdullah Hoti, duminica, la Bruxelles, sub egida Uniunii Europene, Frantei si Germaniei, transmite AFP.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic s-a declarat convins vineri ca tara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene pana in 2026, in urma unei intalniri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. Dupa intrevederea care a avut loc vineri la Bruxelles, Vucic a afirmat pentru…

- Partidul Progresist Sarb, al președintelui Aleksandr Vucic, este pe cale sa caștige alegerile parlamentare cu 63%, conform primelor estimari ale rezultatului scrutinului care a avut loc duminica. „Sunt in politica de foarte mult timp, dar niciodata nu am experimentat un moment ca acesta. In seara asta,…

- Grecia se pregateste sa primeasca, luni, primii sai turisti straini, pentru prima data de la introducerea carantinei in martie din cauza pandemiei de Covid-19, insa zborurile cu pasageri proveniti din Marea Britanie nu vor fi autorizate, au anuntat vineri Ministerele Turismului si Sanatatii din Grecia,…

- Marea Britanie vrea o relatie comerciala cu Uniunea Eiropeana prea apropiata de cea a statelor membre UE, ceea ce Cei 27 nu pot accepta, afirma negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Adevarul este ca, in numeroase domenii, Marea Britanie cere…

- In urma cu trei ani, Uniunea Europeana le-a recomandat marilor companii din sectorul farmaceutic sa colaboreze pentru detectarea rapida a unor vaccinuri in cazul unor agenți patogeni precum coronavirusul. Inițiativa a plecat de la premisa ca, astfel, ar fi redus substanțial timpul necesar gasirii unui…