- Premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au avut, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, un dialog despre lupta impotriva rețelelor de traficanți și a interlopilor. Replicile celor doi: Ludovic Orban: „Dle ministru Vela, am vazut ca aiți reușit capturarea și extradarea.…

