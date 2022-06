Stiri pe aceeasi tema

- Comisia aproba o schema romaneasca in valoare de 605 milioane EUR pentru sprijinirea IMM-urilor care iși desfașoara activitatea in sectorul construcțiilor, afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat de presa remis pentru Romania Libera. Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca…

- Omul de afaceri Dan Sucu a anuntat, miercuri, in conferinta de presa in care a fost prezentat ca actionar cu 50% la clubul de fotbal FC Rapid Bucurelti, ca gruparea giulesteana va avea in urmatorii ani bugete de 7, 10 si 14 milioane de euro si a subliniat ca niciun ban nu va veni de la o primarie, minister…

- Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al…

- Lewis Hamilton a fost vazut la o petrecere de dupa Saturday Night Live din New York discutand cu Selena Gomez și Cara Delvingne. Actrița Gomez, in varsta de 29 de ani, a fostgazda SNL și s-a imprietenit cu starul F1 in culise dupa spectacol, scrie The Sun. Modelul devenit actrița, Cara Develigne ar fi fost și ea prezenta…

- Twitter și-a prezentat rezultatele financiare, la doua zile dupa ce s-a anunțat ca Elon Musk va cumpara compania, pentru 44 miliarde dolari. Numarul de useri activi a crescut intr-un an cu 16%, spre 229 milioane. Reamintim ca Twitter a obținut profit in doar doi dintre ultimii zece ani.

- Prințul Charles, fiul reginei Elisabeta, transmite un mesaj de Paști, in care se declara alaturi de refugiații din Ucraina. „Milioane de oameni sunt astazi stramutati, obositi de drumul lor dinspre locuri tulburi, raniti de trecut, temandu-se de viitor si au nevoie sa fie primiti cu bunatate si sa se…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 7,014 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,35%, in aceasta saptamana, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 31,79%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a urcat…

- Un cutremur puternic a lovit Japonia, intrerupand curentul la doua milioane de case și provocand un aviz de tsunami pentru anumite parți ale coastei. Cutremurul cu magnitudinea 7,3 a lovit aceeași regiune in care un cutremur major a declanșat dezastrul nuclear de la Fukushima, in urma cu 11 ani. In…