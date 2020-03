Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a depus, joi, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functia de ministru al Sanatatii. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind numirea lui Nelu Tataru in functia de ministru al Sanatatii. Tataru a fost numit ministru dupa ce Victor Costache a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu-se la 50. "Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara, fie erau in izolare…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Tribunalului Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica perioada in care Sectia I Civila a Tribunalului Constanta isi suspenda activitatea. Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri corespunzatoare care sa asigure de o maniera eficienta evitarea…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, inchiderea scolilor si gradinitelor in perioada 11 martie - 22 martie, a anuntat, luni, premierul interimar Ludovic Orban. "Este o masura cu caracter preventiv", a spus Orban. AGERPRES/(A -…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare s-au incheiat, miercuri, dupa aproape patru ore de discutii, seful statului urmand sa sustina o declaratie de presa. Seful statului va sustine o declaratie de presa la ora 20,15. Presedintele Klaus Iohannis s-a consultat…

- Un barbat inarmat cu un pistol de tip air soft a atacat casiera unei case de amanet din Bucuresti. Suspectul a fost imobilizat de trecatori si apoi a fost dus la audieri la Politie. Femeia a fost transportata la spital.La momentul inchiderii casei de amanet, casiera a fost atacata cu o arma de tip air…

- DNA efectueza efectueaza cercetari intr o cauza penala. Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei efectueaza…

