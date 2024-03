DGA Brașov. Şef de post condamnat definitiv pentru corupţie Un agent de poliție și fost șef al Postului de Poliție Ormenis, din cadrul IPJ Brașov, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul a fost acuzat de luare de mita, trafic de influența, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, favorizarea faptuitorului, fals intelectual (8 acte materiale). La data de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

