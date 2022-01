Stiri pe aceeasi tema

- Compania One United Properties S.A. listata pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti (simbol ONE), a realizat receptia pentru dezvoltarea One Herastrau Towers, situata pe Strada Nicolae G. Caranfil 74A, conform Agerpres. Constructia imobilului a fost inceputa in urma cu doi ani. Valoarea…

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de peste 902 milioane de lei, valabil pentru anul viitor, informeaza un raport al Bursei de Valori Bucuresti, citat de Agerpres . Contractul vizeaza perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022,…

- Valoarea tuturor tranzactiilor realizate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) creste cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare avanseaza cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro). De asemenea, capitalizarea…

- “Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat oportunitatile fara precedent oferite de piata de capital locala caracterizata printr-o efervescenta a listarilor de actiuni si obligatiuni, pe de o parte, si incertitudinile…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare a avansat cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro), anunța BVB. Luna…

- “Allview (Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW) anunta rezultate financiare exceptionale inregistrate in perioada ianuarie – septembrie 2021. Compania Visual Fan SA a continuat si in trimestrul al treilea curba ascendenta a vanzarilor din prima jumatate a anului…

- Constructia la cheie a proiectului fotovoltaic din Giurgiu este evaluata la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investitiei va avea loc in cinci pana la sapte ani, in functie de pretul energiei stabilit in piata. Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000-78.000 MWh anual, energie…

- Banca Comerciala Romana (BCR) debuteaza pe 19 octombrie cu primele sale obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 500 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Bursei. "Ne-am asumat o abordare integrata de business responsabil in toate solutiile pe care le propunem…