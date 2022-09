Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Electromontaj SA preia Hidroconstructia SA si societatile controlate de catre aceasta”, anunta autoritatea de concurenta. Electromontaj SA, parte a Grupului H4L, este o companie specializata in constructia si intretinerea liniilor de transport impreuna…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Volvo Romania SRL pentru a elimina ingrijorarile concurentiale in contextul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata comercializarii angro de piese de schimb pentru camioane medii si grele marca Renault…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Flagas preia Rombeer Crangasu si, implicit, cele 14 statii de carburanti din judetele Dambovita si Prahova detinute sub marca RBC Gas”, a informat autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

Impact Developer & Contractor achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni al RCTI Company din Brasov, principalul sau partener in constructii, cu afaceri de 95,3 milioane lei in 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.