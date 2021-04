Stiri pe aceeasi tema

- Cehii de la CPI Property Group, companie a miliardarului Radovan Vitek, și germanii de la Aroundtown, care dețin impreuna 51,5% din investitorul imobiliar Globalworth, au anunțat azi ca vor sa preia și restul acțiunilor pe care nu le dețin. Globalworth a fost fondata in 2013, in Romania, de Ioannis…

- Speranța de viața a romanilor, aflata deja pe penultimul loc in UE, a scazut cu 1,4 ani in 2020 de la 75,6 ani in 2019, la 74,2 ani. Reducerea speranței de viața e cauzata de impactul pandemiei de COVID-19, care a afectat toate țarile UE incepand din primul trimestru al anului trecut. Speranța de viața…

- Pandemia a modificat preferințele la achiziția de locuințe, acestea inclinand catre case sau apartamente spațioase. Peste 800 de case și vile, din proiecte rezidențiale, ar putea sa fie predate in acest an in București și imprejurimi, potrivit consultanților SVN Romania. Se cauta case la curte sau apartamente…

- S-a nascut in Craiova si face parte din prima generatie de absolventi ai Facultatii de Stomatologie din oras. Este meseria pe care și-a dorit mereu sa o urmeze, moștenita de la mama sa. La finalul studiilor, a lucrat timp de trei ani la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, dupa care in 1998 a emigrat…

- In pofida pandemiei, anul 2020 s-a dovedit a fi foarte bun pentru sectorul industrial și logistic, cererea totala crescand cu 72% fața de 2019, pana la aproape 784.000 de metri patrați in tranzacții de leasing. O mare parte a cererii record a venit de la diferiți retaileri, inclusiv din zona de FMCG,…

- Pe timpul pandemiei romanii au cheltuit pe vacanțele din afara țarii aproximativ 3 miliarde de euro, jumatate fața de suma cheltuita in 2019. Romani vs straini Vacanțele au fost evident mai puține in 2020, astfel ca romanii nu au mai plecat atat de des in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit…

- Wizz Air a anunțat astazi programul sau de iarna pentru 2021 (octombrie 2021 – martie 2022) operat de pe toate aeroporturile din Romania. Wizz Air ofera o gama larga de rute la prețuri care incep de la 99 de lei / 19,99 euro și biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul…