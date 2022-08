Dezvoltatorii francezi de aplicaţii au dat Apple în judecată Apple continua sa aiba probleme din cauza comisioanelor pe care le percepe de la aplicatiile livrate prin App Store. De data aceasta, compania este data in judecata de mai multi dezvoltatori din Franta care s-au organizat intr-un grup si au intentat o actiune comuna. Printre dezvoltatorii din grupul format se numara Societe du Figaro, L’Equipe 24/24 si GESTE, o asociatie a publisherilor francezi. Dezvoltatorii se plang ca Apple opreste comisionul de 15% / 30% din vanzarile realizate de aplicatii, dincolo de taxa anuala de 99 de dolari perceputa dezvoltatorilor si ca nu ofera o alternativa la App… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

