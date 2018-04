Dezvoltatorii din Metalurgiei Park pregatesc alte 5.000 de locuinte. Lucrarile de constructie iau startul in vara

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de construcție a gazoductului Ungheni – Chișinau se vor desfașura concomitent cu exproprierea terenurilor. Cu aceasta modificare a fost completata legea privind declararea utilitații publice pentru lucrarile de interes național de construcție a conductei.

- Prognoza indicatorilor macroeconomici, inclusiv creșterea volumului de producție, Produsul Intern Brut, exportul si importul pentru anii 2017-2023, au fost cateva dintre subiectele discutate de Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o intrevedere cu echipa

- Peste 14.000 de locuinte sunt in diverse stadii de dezoltare in Bucuresti si imprejurimi, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in istoria moderna a pietei rezidentiale locale, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Coldwell Banker Romania.

- Primarul interimar general al capitalei, Silvia Radu, și-a inceput „celebrarea" zilei sale de naștere printr-o ședința a comitetului de situații excepționale, in legatura cu ninsorile abundente. Edilul și-a atenționat colegii ca au in fața o zi plina, pentru asigurarea unui trafic fluent in Chișinau.

- Durata contractului este de 123 luni, din care 15 luni perioada de executie si 108 luni perioada de notificare a defectiunilor - garantie conform duratei ofertate.Contractul va fi semnat dupa terminarea perioadei de depunere a contestatiilor sau dupa solutionarea contestatiilor, daca va…

- Edilul Capitlei, Gabriela Firea, a declarat ca lucrarile la Spitalul Gomoiu sunt pe cale de a se finaliza. Aceasta sustine ca in cladirea veche se va amenaja un centru de excelenta in oncologie pediatrica.

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Lucrarile de executie a doua noi blocuri de locuințe sociale pe strada Tarafului au inceput la jumatatea lunii noiembrie a anului trecut si au ca termen de finalizare luna octombrie a anului 2019. Viceprimarul Calin Bibart a verificat stadiul lucrarilor de construcție de pe fostul amplasament al pietei…