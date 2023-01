Reprezentantii dezvoltarorului Impact Developer & Contractor SA afirma, dupa blocarea drumului de acces al locuitorilor din Greenfield, ca au donat, in 2018, trei loturi de teren pentru ca portiunea de 300 de metri de drum sa treaca in administrarea Municipiului Bucuresti, dar ”autoritatile implicate in acest proces, fara o justificare legala, au incetat sa efectueze formalitatile necesare pentru a permite accesul publicului la aceasta portiune din strada Vadul Moldovei”. ”Municipiul Bucuresti nu si-a indeplinit pana in prezent obligatia executarii sarcinii astfel cum a fost asumata in…