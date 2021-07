Dominic Cummings, fostul consilier superior al premierului britanic Boris Johnson, a acordat un interviu in care a facut dezvaluiri absolut scandaloase. Mai clar, Cummings spune ca Johnson nu a vrut sa impuna un al doilea lockdown in toamna lui 2020, fiindca „oamenii care mor au peste 80 de ani”. Cummings a susținut, de asemenea, ca Johnson a dorit sa se intalneasca cu regina Elisabeta, in varsta de 95 de ani, in ciuda semnelor ca virusul se raspandea in biroul sau la inceputul pandemiei și cand i s-a spus publicului sa evite orice contact inutil, in special cu persoanele in varsta. Consilierul…