- Au aparut noi detalii an cazul femeii incendiate pe campul din Ghimpati. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonele tranzitate arata ca totul a durat mai putin de sapte minute.

- Cazul femeii arse intr-o valiza, pe un camp din Ghimpați, județul Giurgiu, este pe cale sa fie pe deplin elucidat. Cele trei persoane reținute 24 de ore de anchetatori și-au recunoscut faptele. Doua sunt prostituate, in cele din urma, ca au omorat-o pe Mihaela Sabina Mircea (32 de ani), dar susțin ca…

- Cei trei suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati au primit mandat de arestare pentru 30 de zile si au fost condusi in arestul IPJ Giurgiu, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe, potrivit AGERPRES…

- Cei trei suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati au primit mandat de arestare pentru 30 de zile si au fost condusi in arestul IPJ Giurgiu, a declarat miercuri pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe,…

- Doua femei si un barbat, suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati, au fost retinuti si urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Giurgiu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, prim-procurorul adjunct al Parchetului Judetean, Traian Croitoru. "Cazul a fost foarte greu, audierile…

- Un barbat și doua femei sunt principalii suspecți in cazul femeii incendiate in județul Giurgiu, au precizat surse apropiate anchetei pentru G4Media.ro. Cei trei au fost duși la sediul Parchetului din Giurgiu, iar oamenii legii urmeaza sa ia masuri in cazul acestora, informeaza surse judiciare citate…

- In urma cu doar cateva saptamani trupul carbonizat al unei emei au fost descoperite la marginea localitații Ghimpați in Giurgiu, iar de aici a pornit o ampla ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Dupa ce s-a aflat cine este victima, acum ies la iveala noi detalii care rastoarna ancheta. Ce s-ar fi…