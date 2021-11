Stiri pe aceeasi tema

- Șeful consilierilor locali social-democrați timișoreni, Radu Țoanca, vine cu o ”oferta” imbatabila pentru edilul șef al Timișoarei, in vederea economisirii de bani pentru plata gazelor naturale de la Colterm: ”Primarul Dominic Fritz ar trebui sa dea un exemplu și sa iși reduca salariul la jumatate!”.…

- Premierul interimar Florin Cițu a anunțat vineri ca a discutat cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, despre problemele care au dus la sistarea furnizarii de apa calda și caldura in municipiul Timișoara. Intr-o declarație de presa susținut vineri, premierul a declarat ca i-a recomandat sa se imprumute…

- Ieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca a fost semnat un contract provizoriu pentru furnizarea gazului in Timișoara și ca reluarea furnizarii apei calde și a caldurii va avea loc in cateva ore. Același anunț era facut și miercuri, insa caloriferele timișorenilor au ramas tot reci. La…

- “Din pacate, timisorenii au dreptate sa fie suparati. Incompetenta sau, sa zic, indolenta unitatii administrativ-teritoriale care nu a incheiat un contract de gaze in vara, asa cum au facut celelalte unitati administrativ-teritoriale, a lasat pe iarna, a anuntat ca introduce in insolventa compania unitatii…

- Grupul consilierilor locali PNL aduce acuzații grave conducerii primariei pentru situația in care a ajuns Timișoara. „Zi sumbra pentru Timișoara: Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici…

- Romania a cumparat mult mai multe doze de vaccin fața de necesarul estimat pentru imunizarea populației. DNA a deschis și o ancheta in acest sens, insa problemele nu se opresc aici. Cu banii aruncați pe vaccinuri și doar 30% din populație vaccinata, Romania se vede nevoita sa scape de dozele de vaccin…

- Liberalul Dan Diaconu, fostul viceprimar al Timișoarei, a lansat, in aceasta dimineața, un atac fara precedent la adresa administrației conduse de USR-istul Dominic Fritz, cu care este in alianța. Acesta a publicat mai multe fotografii cu ambrozie inalta de cațiva metri care a crescut pe Drumul Boilor…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, cere CJAS un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale ale funcționarilor Primariei Timișoara a crescut cu aproape 50% intr-un an. Recent, Fritz a impus o noua Organigrama in primarie, lucru care a starnit ample nemulțumiri in randul șefilor lasați…