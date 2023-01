Stiri pe aceeasi tema

Zvonuri despre starea sanatatii presedintelui rus Vladimir Putin continua sa fie vehiculate, iar directorul serviciilor militare ucrainene de informatii Kirilo Budanov da asigurari miercuri, la postul ABC News, ca Putin este "pe moarte", relateaza News.ro.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunta, joi, deschiderea a doua noi spatii moderne de servicii sunt deschise de astazi pe A1, potrivit news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Adunarii Parlamentare a NATO sa recunoasca Rusia ca 'stat terorist', dupa atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, relateaza EFE.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters.

Directorul CIA, Bill Burns, s-a aflat, marti, la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cu omologii sai din serviciile de informatii, potrivit unui oficial american citat de CNN.

Hersonul apartine Rusiei, afirma Kremlinul dupa vizita lui Zelenski in oras. Kremlinul reitereaza luni ca orasul ucrainean herson apartine Rusiei, o reactie in urma vizitei in acest oras din sudul Ucrainei a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva zile dupa retragerea trupelor ruse

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia "santajeaza lumea cu foametea". Conducerea Rusiei este mai interesata de exacerbarea crizei alimentare decat de implementarea intelegerilor, a precizat el, informeaza News.ro.

Andri Ermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina are nevoie de mai multe arme și de aparare antiaeriana pentru a invinge Rusia.