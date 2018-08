Dezvaluiri din noaptea protestelor - cum s-au luat deciziile in cladirea din spatele Guvernului. Plus: ce a facut ministrul Carmen Dan Cum au fost "sechestrati" mai multi factori decizionali, reprezentanti ai autoritatilor statului, intr-o cladire din spatele Guvernului, lipsiti de informatii esentiale, dar pusi sa ia decizii in noaptea protestului din 10 august; ce ar putea sa insemne controversele privind ora la care a fost semnat ordinul de evacuare; de ce este important cine a dat ordinul de oprire a metroului si ce a facut Carmen Dan in calitate de ministru in data de 10 august - sunt doar cateva dintre informatiile pe care a decis sa le faca publice, pastrandu-si deocamdata anonimatul, o persoana care a facut parte din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Laurentiu Cazan, cel care a coordonat interventia jandarmilor la protestul din Piata Victoriei, a fost imputernicit, miercuri, in functia de director general al Jandarmeriei Bucuresti, pentru o perioada de 6 luni, informeaza institutia.

- Maiorul Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția jandarmilor la protestul din Piața Victoriei, a fost imputernicit, miercuri, in funcția de director general al Jandarmeriei București, pentru o perioada de 6 luni, informeaza instituția, potrivit Mediafax.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a fost audiat vineri in legatura cu evenimentele violente din Piața Victoriei. Ministrul de Interne Carmen Dan a spus ca Badulescu s-a aflat in seara de 10 august in centrul de comanda al Jandarmeriei, dar viceprimarul o contrazice. Aurelian Badulescu recunoaște ca s-a…

- Viceprimarul Capitalei,, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor din Piata Victoriei…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

- Unul dintre consilierii personali ai primarului Capitalei, Speranta Cliseru, a fost numita, prin hotarare de Guvern, prefect al Bucurestiului, in locul lui Adrian Petcu. Potrivit hotararii, Speranta Cliseru va exercita functia temporar, prin detasare. Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a reactionat…

- Șeful de stat major al Jandarmeriei și prim adjunct al inspectorului general, Ionuț Sindile și Alin Mastan, șeful Jandarmeriei București au fost la comanda instituției miercuri seara, cand au avut loc incidentele din Piața Victoriei dintre jandarmi și protestatari, au declarat pentru G4Media.ro surse…