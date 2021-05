Dezvăluiri despre doctorii în copiat. Cum a dispărut teza de doctorat a lui Florian Coldea Fostul șef al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, chestorul principal Alexandru Catalin Ionița, a ramas fara titlul de doctor in drept. Lucrarea lui de doctorat, susținuta in 2012 la fabrica de diplome de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, a fost dovedita ca fiind copiata.Jurnalista Emilia Șercan a semnalat plagiatul chestorului inca din 2016, dar Comisia de Etica a Academiei de Poliție a ajuns in 2019 la concluzia ca lucrarea este originala. S-a revenit asupra deciziei, printr-o noua evaluare, iar experții au constatat ca teza este de fapt copiata.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

