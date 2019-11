Stiri pe aceeasi tema

- Moș Ștefan, ciobanul din Straja, a aniversat 102 ani de viața. Acesta a avut parte de o petrecere pe cinste la care au luat parte familia și prietenii. Nu putea lipsi insa omul care i-a fost alaturi mereu, și anume Emil Parau, cel care i-a organizat petrecerea de aniversare. Alaturi de Moș Ștefan…

- Avocatul familiei Șaramat, cea care a crescut-o pe Sorina timp de șapte ani, le-a dat o veste extraordinara celor doi soți care au sperat pana in ultima clipa ca fata nu va fi adoptata de soții Ramona și Gabriel Sacarin, stabiliți in America. Ulterior, Victor Dumitrica a facut public anunțul…

- Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției…

- In sfarșit, un motiv de bucurie in familia asistenților maternali care au crescut-o pe Sorina. Dupa luni grele, in care s-au luptat sa o țina pe micuța in Romania, insa legile nu le-au permis, și dupa clipe grele de suferința, acum și-au gasit liniștea și au un motiv de fericire.

- Sorina, fetița din Baia de Arama al carui caz a șocat Romania, a inceput școala astazi. Micuța apare intr-un clip video fericita și foarte pozitiva la prima vedere cu viitorii colegi din America, loc unde va studia de acum incolo. Cum arata micuța și cum s-a pregatit pentru noul inceput departe de țara…

- Credeati ca doar in America exista lux si opulenta? Ei bine daca cele mai cunoscute femei in materie de fashion si stil de viata extravagant sunt surorile Kardashian, la noi lucrurile nu difera cu mult. Sunt tot trei, tot frumoase si ies in evidenta peste tot pe unde apar. Priviti cum isi traieste viata…

- Fumoasa Laurette e pregatita sa se mute din Romania. Ar vrea sa plece definitiv in America deoarece acolo ar avea mai multe oportunitati. Deja ar fi scos la vanzare vila și masina pe care le detine.

- Apar noi informații legat de posibili complici ai criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Așa cum au anunțat in repetate randuri, anchetatorii iau in calcul ca acesta sa nu fi acționat de unul singur, ba chiar sa faca parte dintr-o rețea."Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit…