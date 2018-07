Dezvaluiri Cristi Borcea. Ce a indurat in inchisoare: Din momentul in care intri acolo este o alta lume, nu povesti nemuritoare

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți prieteni au mers luni seara la localul lui Patrick Borcea pentru a se intalni cu Cristian Borcea dupa ce a fost eliberat. Fostul acționar de la Dinamo a declarat in exclusivitate pentru Romania TV ca a trecut prin momente foarte grele in inchisoare, iar acum doctorii i-au recomandat ca…

- Fostul actionar al Dinamo, Cristian Borcea, a fost eliberat condiționat luni, iar cand a ieșit di penitenciar a facut declarații. El a vorbit despre perioada petrecuta in detenție, la Romania TV, unde nu a avut apa calda și se speria de șobolani. Fostul acționar al lui Dinamo a spus ca și Messi și Ronaldo…

- Fostul actionar al Dinamo, Cristian Borcea - in cazul caruia Tribunalului Ilfov a dispus, luni, eliberarera conditionata - a spus, la Romania TV, condițiile pe care le-a avut in cei 4 ani de pușcarie.Borcea s-a plans ca nu a avut cum sa se spele și ca se speria de șobolanii de la duș, unde…

- Controversatul afacerist care a investit in fotbal, Cristian Borcea, afla, astazi, daca scapa de inchisoare. Condamnat in „Dosarul transferurilor”, fostul investitor de la Dinamo a contestat decizia luata de judecatori care i-au refuzat eliberarea de doua ori. Tatal lui a declarat ca vrea sa se insoare…

- Cristian Borcea se va insura pentru a treia oara. Anunțul a fost facut chiar de tatal omului de afaceri. Borcea se afla in inchisoare, acolo unde iși ispașește pedeapsa de 6 ani și 4 luni din „Dosarul Tranferurilor„. De asemenea, fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 7 ani…

- Liviu Dragnea l-a numit ”șobolan” pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a luat inca doi parlamentari de la PSD și i-a dus in PRO Romania. Ponta nu ramane dator și anunța ca Dragnea va ajunge in pușcarie in clipa in care nu va mai fi președintele PSD.”Știe ca in momentul in care va ieși din…

- Anca Surdu a fost una dintre cele mai iubite si puternice concurente de la Exatlon, scrie wowbiz.ro. Tanara care seamana izbitor cu actrita Charlize Theron a fost nevoita sa plece din competitia fenomen din cauza unei probleme grave de sanatate. Instructorul de fitness a avut o alergie de piele care…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 au respins, miercuri, cererea de eliberare conditionala facuta de Cristian Borcea, decizia putand fi contestata. Fostul finantator al clubului FC Dinamo poate depune o noua solicitare de eliberare pe 26 august 2018.