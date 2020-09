Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare saptamana, maștile vor canta și se vor duela intre ele pentru a-si asigura un loc in etapa urmatoare a show-ului, dar și pentru a pastra ascunsa identitatea lor. Cei patru detectivi, Ana Morodan, Inna, Codin Maticiuc și Horia Brenciu, vor primi de la fiecare masca, inainte de apariția…

- Avand in vedere faptul ca in data de 28 august incepe oficial campania electorala pentru alegerile locale, atragem atentia asupra faptului ca este prima campanie electorala derulata pe fondul pandemiei cu SARS-Cov-2. In consecinta, este mare nevoie sa nu pierdem din vedere acest aspect si sa manifestam…

- PNL poate caștiga la Pitești. Aceasta pare a fi prima mare surpriza a acestei campanii electorale. Dupa 30 de ani in care PSD s-a aflat mereu la butoane in Pitești, pentru prima data se pare ca vom avea parte de o surpriza. PNL a facut, din ce ne arata ultimele sondaje, mutarea caștigatoare prin…

- Guvernul pregatește regulile de desfașurare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie. La toate intalnirile cu alegatorii, in spații inchise dar și in exterior, de exemplu in parc sau pe strada, candidații vor fi obligați sa poarte masca de protecție care sa le acopere gura…

- Batalia pentru Capitala se anunța a fi una crancena, atat pentru Primaria Generala, cat și pentru primariile de sector. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa se inscrie in lupta...

- Contractele privind achiziția de echipamente medicale nu au ocolit lumea interlopa și au fost date adevarate tunuri financiare pe baza crizei provocate de noul coronavirus SARS-CoV-2. 'Baieții deștepți' ai sistemului au fost inlocuiți de nume grele din lumea interlopa pe piața maștilor de protecție…

- In filiala PSD Iasi s-a consumat miercuri una dintre luptele interne surde care se duc pentru preluarea puterii. Razboiul nu este la vedere. Este o lupta intre „fantome", stim sigur ca o parte este reprezentata de Maricel Popa, iar cealalta o putem doar ghici sau face speculatii. In lumina reflectoarelor…

- Candidatii la alegerile prezidentiale din Polonia, prevazute pentru duminica, folosesc ultimele ore ale campaniei electorale pentru se intalni cu alegatorii din fiefurile lor, relateaza vineri dpa. Incepand de la miezul noptii de vineri (22:00 GMT), nu vor mai fi permise publicarea sondajelor de opinie…