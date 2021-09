DEZVĂLUIRE: Există 500 de clauze secrete în PNRR! Succesul negocierii PNRR nu e dat de simpla aprobare, ci mai ales de condițiile agreate. Corespondenta cu Comisia Europeana, incepand cu luna iunie, a fost secretizata pe motiv ca erau negocieri in curs. Atat timp cat premierul anunța furtunos aprobarea, nu vad de ce clauzele de atragere a banilor din PNRR sa ramana secretizate. Domnul Citu declara recent, aflat in vizita in Teleorman, ca nu crede ca a exista vreun premier mai transparent ca el. Așadar, cand vom putea consulta pe site-ul Guvernului clauzele pe care le conține forma finala a PNRR? Sper ca nu dupa aprobarea finala ca sa nu puna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul PNRR, prin care Romania poate lua 29 mld. euro de la Uniunea Europeana, va aduce si anumite conditii care trebuie indeplinite de autoritatile de la Bucuresti. Una dintre conditii este legata de eliminarea facilitatilor fiscale din constructii care au fost introduse de catre PSD in 2019. Cea…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare. Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…

- Comisia Europeana a declanșat procedura de infringement (constatare a neindeplinirii obligațiilor, n.r.) in cazul Romaniei pentru ca populația are acces limitat la apa și canalizare. „Nivelul de dezvoltare economica a unei societati este demonstrata prin accesul la utilitatile de baza, in special accesul…

- “Premierul Citu are curajul, exact ca Mancini, marele antrenor al Italiei, care si-a dus echipa in finala, sa ii schimbe la o adica pe Chiellini sau pe Immobile, fara prea multe discutii, pentru ca echipa trebuie sa functioneze si pentru ca noi i-am dat increderea noastra pentru a duce aceasta tara,…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- "Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, menționand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O demisie, inaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condițiile pe care Romania le-ar fi putut obține pe piețele externe, condiții și așa…

- Masurile luate in acest an sunt masuri suficiente pentru Comisie astfel incat sa valideze strategia de ajustare prezentata la Bruxelles si de revenire la un deficit 3% pana in 2024, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la evenimentul de lansare a parteneriatului dintre BVB si…