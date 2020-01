Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran a încercat sa se întoarca dupa ce s-a descoperit ca avea o problema, a transmis Organizatia Aviatiei Civile (CAO) din Iran, care a mai precizat într-un raport preliminar ca aeronava…

- Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice, relateaza Reuters si digi24.ro, citand presa iraniana.

- Doctorul Radu Zamfir, supraviețuitor al accidentului din Apuseni, a fost numit de ministrul de Interne Marcel Vela consilier onorific pe probleme de situații de urgența. Informatia fost confirmata chiar de catre mdicul Zamfir inr-o interventie la Digi24. „Va pot confirma acest lucru și vreau sa va spun…

- Apar noi detalii despre firma care a efectuat deratizarea in cele doua imobile din Timișoara evacuate luni dupa ce trei persoane, un bebeluș de 9 saptamani, un copil de trei ani și mama acestora au murit. Este vorba despre Bistim Dera din Timisoara, o firma de apartament, infiintata in iulie 2015, cu…

- Administratia Donald Trump a adoptat, luni, sanctiuni impotriva unor oficiali de rang inalt din Iran, vizand inclusiv apropiati ai liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la 40 de ani de la criza ostaticilor din Ambasada SUA de la Teheran, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire:…

- Ultima persoana care ar fi vazut-o in viața pe Alexandra Maceșanu, adolescenta rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, ar fi un copil de 11 ani, potrivit unui document facut public de Antena 3.