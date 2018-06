Dezumidificator pentru aer. Semne ca ei nevoie de un dezumidificator. Ce trebuie sa stii inainte sa-l cumperi

Stiri pe aceeasi tema

- Anumite tipuri de virus herpetic uman pot juca un rol important in aparitia bolii Alzheimer, conform unui studiu publicat joi, efectuat pe mostre de creier prelevate de la persoane care au suferit sau nu de aceasta boala.

- Cand sa folosesti umidificator? Inainte de a cumpara un umidificator verifica nivelul umiditatii din camera. Umiditatea optima ar trebui sa se situeze intre 35 si 45%. Nu depasi niciodata 50% umiditatea in camera, intrucat creste riscul aparitiei mucegaiului. Umidificatorul poate fi folosit…

- Terasa Park Univers T te așteapta și in vara aceasta sa te bucuri de natura, de o masa cu prietenii și de ce nu, de vizionarea evenimentelor sportive ale sezonului. Situata intr-o zona privilegiata, cu o vedere incantatoare catre lacul din Gheorgheni, terasa Park Univers T te aștepta sa te bucuri de…

- Exces consum roșii – Nu sunt recomandate celor cu colon iritabil Potrivit medicilor, chiar daca roșiile ajuta la menținerea sanatații sistemului digestiv, acestea nu sunt indicate celor care sufera de sindromul colonului iritabil, pentru ca provoaca diaree și balonare dar nici celor care sufera…

- Calitatea de judecator constitutional nu poate constitui un criteriu obiectiv de diferentiere in materia regimului inviolabilitatilor, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial sesizarea PNL si USR privind imunitatea membrilor CCR."Curtea…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Marius Budai, a declarat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis s-a pozitionat tot timpul de partea BNR si a avut critici la adresa guvernului, motiv pentru care ”e prea tarziu sa mai aiba calitatea de mediator”.

- Sfaturile unui medic cu 30 de ani de experiența in oncologie pediatrica Cazurile de cancer sunt in creștere la nivel global, in toate grupele de varsta, inclusiv la copii, iar cauza principala, spun experții, trebuie asociata cu dezvoltarea industriala.

- Conducerea Universitații Babeș-Bolyai critica decizia Ministerului Educației Naționale privind repartizarea locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019. Revolta universitatii clujene vine dupa ce UBB-ului i-a fost repartizat un numar de locuri bugetate mult mai mic fața de anii anteriori. „Universitatea…