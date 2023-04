Stiri pe aceeasi tema

- Tabloidul german Bild a incercat sa gaseasca unele slabiciuni la Manchester City de care Bayern Munchen ar putea profita miercuri, in returul din ”sferturile” Ligii Campionilor. Nemții au pierdut prima manșa cu 3-0. Bayern Munchen - Manchester City se joaca miercuri, de la 22:00, liveTEXT pe GSP. ...

- Manchester City a invins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dominand jocul in mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune ca rezultatul nu il liniștește.Spaniolul a furnizat un moment ușor hilar la conferința de presa,…

- Manchester City a invins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dominand jocul in mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune ca rezultatul nu il liniștește.

- Manchester City a invins cu 3-0 pe Bayern Munchen și este cu un pas in semifinalele Champions League, iar antrenorul Pep Guardiola s-a declarat mulțumit de evoluția jucatorilor sai pe Etihad Stadium.

- Manchester City a invins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dominand jocul in mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune ca rezultatul nu il liniștește.Spaniolul a furnizat un moment ușor hilar la conferința de presa,…

- O noua seara de vis in Champions League. Manchester City și Inter au caștigat prima manșa a sferturilor de finala, dupa ce au invins Bayern Munchen și Benfica Lisabona. Erling Haaland a inscris din nou și este primul jucator din istoria Premier League care a reușit sa ajunga la borna de 45 de goluri…

- Benfica Lisabona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor . Gruparea lusitana a surclasat-o pe FC Bruges cu scorul de 5-1, marti seara, pe „Estadio da Luz“, in mansa secunda a optimilor de finala. Golurile au fost marcate de Rafa Silva (’38), Goncalo Ramos (’45+2, ’57), Joao Mario…

- In finalul perioadei de transferuri, Manchester City și Bayern Munchen au fost protagonistele unei mutari surpriza: Joao Cancelo (28 de ani), fundașul lateral al „cetațenilor” va fi imprumutat in Bundesliga. Portughezul care poate juca atat in dreapta, cat și in stanga, a jucat 26 de meciuri in acest…