Stiri pe aceeasi tema

- Copiii si adolescentii de la Centrul de Plasament Antonio isi doresc de la Mos Craciun treninguri, papuci de casa pufosi, truse de makeup, creme de corp, carioci, kendama, pijamale tip salopeta , geci, bluzoane si halate de baie Sunteti invitati sa faceti un schimb de cadouri cu adultii si copiii din…

- Copiii de la CSC Sparta Rotterdam din Techirghiol i au scris lui Mos Craciun. Pe langa hainute, ghete si jucarii, cei mici isi doresc si tabletele pentru scoala on line.Sunteti invitati sa faceti un schimb de cadouri cu adultii si copiii din centrele rezidentiale ale Directiei Generale de Asistenta…

- Inca 9 tineri din sistemul de protecție sint sprijiniți cu burse pina la absolvirea cursurilor universitare, in baza colaborarii dintre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava și Fundația Blue Heron. Șefa DGASPC, Nadia Crețuleac a informat ca bursele sint acordate de Fundația…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava a finalizat ultimele doua proiecte derulate in colaborare cu Fundația „Hope and Homes for Children” Romania. Șefa Direcției, Nadia Crețuleac a comunicat ca un proiect a vizat construirea și dotarea de catre Fundație a doua case de…

- Pe 12 octombrie, romanii și-au aratat solidaritatea fața de copiii din secțiile de oncopediatrie din țara, alaturandu-se campaniei inițiate de Mirela Retegan și Gașca Zurli – Ziua Eșarfelor Colorate. In ziua in care Zurli a implinit 14 ani de existența, romanii au purtat eșarfe colorate, manifestandu-și…

- Un numar de 11 copii de la o casa de tip familial din comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, aflati de doua saptamani in carantina dupa aparitia unui caz de COVID-19 la o educatoare din alt centru de acest tip din localitate, vor mai ramane inca 14 zile izolati, dupa ce la unul dintre ei s-a confirmat…

- Violeta Stoica Primul imobil cu destinația unitate de invațamant, construit de la zero in municipiul Ploiești, dupa 1990, iși va deschide porțile in curand pentru copiii care au nevoie ca de aer de o cladire moderna, in care sa iși poata desfașura activitațile educaționale. Cladirea Centrului Școlar…