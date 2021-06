Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București incepe, de luni, ascultarea pledoariilor finale ale parților din dosarul Colectiv, in care protagoniștii ce indirect ar fi conduc catre favorizarea tragediei din clubul bucureștean au fost deja condamnați la pedepse cu executare de catre Tribunalul București. Citește…

- Regizorul filmului Colectiv a dedicat premiul Lux Audience Awards victimelor incendiului din Colectiv, subliniind ca nici acum justiția nu a dat inca un verdict definitiv in cazul incendiului din clubul bucureștean Colectiv, in urma caruia au murit 65 de oameni. „Nu se intampla in Belarus, se intampla…

- Ultimele dezbateri in apel din dosarul „Colectiv” vor avea loc, saptamana viitoare, la Curtea de Apel Bucuresti, pe parcursul a trei zile consecutive, in care procurorul va cere pedepse mai aspre pentru primarul Sectorului 5, Popescu Piedone, pentru patronii clubului si pentru ceilalti inculpati, iar…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorul 5 si primar al Sectorului 4 la data producerii incendiului din Colectiv, se afla miercuri in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca apelul in dosarul in care edilul a fost condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru…

- Semnatarii scrisorii, al caror mesaj este sfașietor, subliniaza ca noille pedepse vor fi disproporționate fața de gravitatea faptelor comise și a consecințelor lor. Aceștia avertizeaza ca o asemenea decizie de schimbare a incadrarii juridice a faptelor nu i-ar afecta doar pe supraviețuitorii tragediei,…

- Fostul primar al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar putea fi audiat, miercuri, la Curtea de Apel București in dosarul in care a fost deja condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru tragedia petrecuta la clubul Colectiv. La ultimul termen de…

- Curtea de Apel București a reluat, miercuri, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de procurori dar și de persoanele condamnate de Tribunalul București in dosarul tragediei de la clubul bucureștean Colectiv. La termenul de miercuri al procesului judecatorii Curții l-au audiat pe actualul…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de procurori dar și de persoanele condamnate de Tribunalul București in dosarul tragediei de la clubul bucureștean Colectiv. La termenul de miercuri al procesului judecatorii Curții vor audia noi persoane in…