Reprezentanti ai institutiilor publice (Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii, ANCOM, ADR, STS) si actori relevanti din mediul privat (Ericsson, Huawei, Orange Romania, Digi Romania, Telekom Romania, Vodafone Romania) participa, joi, la editia cu numarul 25 a conferintei Ziua Comunicatiilor, organizata in sistem hibrid. Potrivit organizatorilor, in panelul adresat autoritatilor, discutiile vor fi polarizate de strategia nationala de digitalizare cuprinsa in versiunea actualizata a Planului National de Redresare si Rezilienta, care prevede investitii considerabile pentru cloud guvernamental,…