Dezbaterea Trump – Biden a sunat ca un dialog Facebook – Twitter ”Inspaimantator” nu e un cuvant prea tare. Dezbaterea prezidențiala americana de marți noapte a oglindit cum arata lumea cand ne mutam viața și speranțele pe social media: o intalnire umana aproape fara reguli, in mod frecvent insultatoare și pe alocuri gata sa ofere soluția armei ca sa rezolve disputa. Doi dintre cei mai puternici și bine consiliați locuitori ai lumii, amandoi cu toata ințelepciunea prezumata a celor șapte decenii de experiența, ajung sa se certe ”ca la gradinița”, caracterizarea presei americane, sub arbitrajul onest, dar depașit de situație, al celui de al treilea, moderatorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

